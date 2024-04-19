Ученые: Мировые выбросы от пластика могут утроиться к 2050 году

Исследования ученых показали, что к середине века глобальные выбросы от производства пластика могут утроиться, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новые данные Национальной лаборатории Лоуренса Беркли показали, что индустрия производства пластика подрывает мировые усилия по решению проблемы изменения климата.

Производство пластика, как правило, провоцирует большие выбросы парниковых газов. Уголь, нефть или газ сначала должны быть добыты или извлечены, а затем эти материалы должны быть очищены и переработаны с помощью другого процесса, сопряженного с высокими выбросами. В некоторых случаях необходимо производить и другие химические соединения, такие как формальдегид, что приводит к еще большему загрязнению.

Чтобы оценить общие выбросы, связанные с производством пластика, авторы изучили воздействие парниковых газов девяти наиболее распространенных типов пластика, которые используются для создания пластиковой упаковки, бутылок для воды, контейнеров для горячих напитков и других материалов.

Производство пластика в 2019 году произвело 2,24 гигатонны загрязнения планеты. В отчете говорится, что в 2023 году на его долю пришлось 5% всех мировых выбросов углекислого газа, 12% мирового спроса на нефть и 8,5% спроса на газ.

Ожидается, что эти цифры резко возрастут, поскольку индустрия производства пластика находится на экспоненциальной траектории роста, а производство, как ожидается, удвоится или даже утроится к 2050 году.