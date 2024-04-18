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В Англии нашли кости крупнейшего морского динозавра. Он был длиннее, чем два автобуса

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Скелет динозавра
Скелет динозавра. Иллюстративное фото: Macis Alex/Getty Images

Ученые смогли идентифицировать, возможно, самого крупного ящера, бороздившего моря и океаны в то время, когда по земле ходили сухопутные динозавры.

Точно сказать, насколько велика была эта рептилия, сложно, но, судя по всему, длина ее была таковой, что рядом с нею, не выходя за пределы носа и хвоста, вполне могли разместиться два автобуса.

Морской гигант обитал где-то около 202 млн лет тому назад на границе триасового и юрского периодов Мезозойской эры.

Первую челюсть охотники за окаменелостями обнаружили на пляже в английском графстве Сомерсет в 2016 году. А через четыре года еще на одну наткнулись отец с дочерью, гулявшие по берегу моря.

Теперь эксперты говорят, что челюсти принадлежали гигантским ихтиозаврам, длина которых могла достигать 25 метров, длиннее, нежели плезиозавр, найденный в прошлом году в прибрежных скалах графства Дорсет.

«Если исходить из размера челюстных костей: превышавших соответственно один и два метра, то можно предположить, что длина всей рептилии составляла около 25 метров», — сказал доктор Дин Ломакс, палеонтолог из Бристольского университета, рассказавший о находке в опубликованной в среду статье.

Однако для того, чтобы уверенно определить размеры вымершего морского гиганта, следует все-таки найти целый череп и скелет. Найденные обломки окаменелых костей пока что в общую картину гарантированно не складываются, хотя какое-то представление определенно дают.

Ихтиозавра постигла судьба многих других видов животных юрского периода, вымерших в результате глобального катаклизма. А последующие обитатели морей таких огромных размеров уже не достигали.

Ученые получили первое представление об огромной рептилии в 2016 году. Охотник за окаменелостями Пол де ла Саль, посвятивший этому увлекательному занятию 25 лет, в один прекрасный день осматривал пляжи Сомерсета вместе со своей женой Кэрол.

В этот день ему невероятно повезло, потому что он нашел то, что стало главной находкой всей его жизни – первую известную науке челюстную кость, принадлежавшую гигантскому ихтиозавру.

Он показал находку Дину Ломаксу. Они сразу подумали, что могут сделать важное открытие, но для того, чтобы уверенно говорить о размерах вымершего ящера, данных все-таки не хватало.

«Мы держали пальцы крестиком, надеясь, что эта находка будет не последней», — сказал доктор Ломакс. К счастью, удача была на их стороне, потому что в 2020 году вторая окаменелая кость попалась на глаза отцу и дочери, Джастину и Руби Рейнольдс, всего в 10 км от первой.

«Я находился под огромным впечатлением, и просто в себя прийти не мог. Я был уверен, что это — не что иное, как вторая гигантская челюсть огромного ихтиозавра, принадлежавшего к тем же особям, как и окаменелость, найденная Полом», — рассказал Дин.

Когда Пол узнал о новой находке, он кинулся на пляж, чтобы помочь Рейнольдсам. «Я копал и копал густую грязь, и примерно через полчаса моя лопата наткнулась на что-то твердое, что оказалось прекрасно сохранившейся костью», — рассказал он.

Поиски продолжились, в результате чего были найдены еще несколько фрагментов второй челюсти, последний — в 2022 году.

После этих открытий стало возможным с большей долей вероятности оценить размер вымершего морского гиганта. Ученые пришли к выводу, что нашли новый вид ихтиозавра, которого назвали Ichthyotitan severnensis, что в примерном переводе с научной латыни означает «гигантский рыбовидный ящер Северна». (Северн – самая длинная река Британских островов, протекает через графства Сомерсет и Девон и впадает в Бристольский залив).

Последнюю посвященную новому ихтиозавру статью Дин написал вместе с Руби Рейнольдс. Не исключено, что найденному ею образцу будет даже присвоено ее имя.

Вскоре все найденные окаменелости будут выставлены на всеобщее обозрение в Бристольском музее.

Пол, три года хранивший свою челюсть в гараже, сказал, что ему одновременно и грустно, и легко, потому что вскоре он перестанет нести ответственность за такую важную для науки находку.

А доктор Ломакс отметил, что это открытие подчеркивает, насколько важны для науки коллекционеры-любители, собирающие окаменелости.

«Чтобы сделать удивительное открытие, вовсе не обязательно быть экспертом с мировым именем, — сказал он. — Если вы наделены терпением и острым глазом, то ваши находки вполне могут сказать в науке новое слово».

Джорджина Раннард

Научная корреспондентка Би-би-си

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2086766-v-anglii-nashli-kosti-krupneyshego-morskogo-dinozavra-on-byl-dlinnee-chem-dva-avtobusa/

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