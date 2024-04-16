Астрономы обнаружили самую крупную в галактике черную дыру звездной массы. Она очень близко к Земле

Астрономы Европейского космического агентства обнаружили по соседству с Солнечной системой массивную черную дыру, которая когда-то была исполинской звездой.

Масса невидимой соседки (ее назвали Gaia BH3) превышает солнечную примерно в 33 раза, что делает ее крупнейшей из всех ныне изученных (достоверно подтвержденных) в своем "звездном" классе.

Притом что черных дыр звездной массы (так класс называется официально) в нашей галактике открыто уже полтора десятка. Однако даже самая массивная из них – теперь уже бывшая рекордсменка – легче только что обнаруженной в полтора с лишним раза.

Но чуть ли не еще больше ученых удивило то, насколько близко – по космическим меркам, конечно, – находка оказалась к Земле: всего 2000 световых лет.

Ближе – только Gaia BH1, обнаруженная три года назад в созвездии Единорога: до нее 1500 св. лет.

"Никто и представить не мог, что прямо у нас под боком может находиться столь массивная черная дыра – оставаясь при этом не обнаруженной", – не скрывает удивления астроном Парижской обсерватории Пасквале Пануццо.

"Такое открытие за всю научную карьеру можно сделать только раз!" – уверен он.

Чтобы подтвердить сделанное открытие, потребовалась команда из более чем 300 ученых со всех континентов.

На помощь наблюдениям телескопов наземных обсерваторий пришли спектрографы, работающие за пределами видимого диапазона. Так удалось получить необходимые данные, чтобы относительно точно определить массу BH3.

Похожие объекты находили и ранее, но другим способом и за пределами нашей галактики, что не позволяет их столь пристально изучить.

По поводу происхождения столь массивных черных дыр у ученых немало версий, но скорее всего образуются они в результате коллапса бедных металлами звезд, в химическом составе которых почти нет элементов тяжелее водорода и гелия.

Считается, что за время своей жизни такие звезды теряют меньше массы – и, соответственно, на момент смерти у звезды остается больше "строительного материала", то есть просто вещества.

Сравнение черных дыр Gaia BH. Коллаж: ESO/M. Kornmesser

Что такое черная дыра?