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Эксперты могут пересмотреть теорию эволюции Вселенной

Опубликовано:

Космос
Космос. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты в области космоса обсудят теорию 1922 года, согласно которой Вселенная является однородным пространством, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Принцип, согласно которому Вселенная представляет собой однородное пространство, является основой стандартной модели космологии. Именно так ученые объясняют происхождение Большого взрыва и эволюцию Вселенной, которые случились за последние 13,7 млрд лет.

Однако на этой неделе в Лондонском Королевском обществе состоится встреча ведущих мировых космологов, которые собираются обсудить, действительно ли это так.

По словам профессора Субира Саркара, космолога из Оксфордского университета и соорганизатора встречи, собрание проходит в контексте анонса значимых астрономических наблюдений, которые подвергают сомнению принятую точку зрения.

"В космологии мы оперируем моделью, сформулированной еще в 1922 году. Однако у нас появились данные, указывающие на то, что эта теоретическая основа уже устарела. Все больше уважаемых астрономов говорят об этом", — отметил он.

Доктор Натан Секрет из Военно-морской обсерватории США заявил, что исследуя каталог из более чем 1 млн квазаров (чрезвычайно ярких ядер галактик), команда обнаружила, что в одном полушарии неба примерно на 0,5% больше источников света, чем в другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2084888-eksperty-mogut-peresmotret-teoriyu-evolyutsii-vselennoy/

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