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Ученые рассказали, что им удалось сделать запись "разговора" китов

Опубликовано:

Хвост кита
Хвост кита. Иллюстративное фото: pixabay.com

Впервые в истории ученым удалось записать "разговор" китов. Теперь исследователи стремятся выяснить, о чем на самом деле говорят обитатели океана, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе сообщают, что еще в 2021 году у побережья юго-восточной Аляски команда из шести исследователей попыталась установить контакт с китами с помощью подводного динамика. Они были поражены, когда один горбатый кит, которого они назвали Твеном, "ответил" на сигнал динамика.

"Это похоже на контакт с другим миром. Вы слышите, как они поднимаются на поверхность. Затем динамик фиксирует сильный сигнал. Это просто невероятно", — говорит Джози Хаббард, специалист по поведению животных из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Хаббард находилась на исследовательском судне, которое плавало с заглушенными двигателями в проливе Фредерик на Аляске.

По данным ученых, доминирующим чувством у китов является не зрение, а слух. На глубину 200 метров ниже поверхности океана не доходит свет с поверхности Земли. Звук в воде может распространяться дальше и быстрее, чем на Земле.

Китообразные эволюционировали более 50 млн лет назад, с тех пор они могут производить и воспринимать множество сложных звуков. Они полагаются на звуки, чтобы общаться друг с другом, ориентироваться, находить себе пару и еду, защищать свои территории и ресурсы, а также избегать хищников.

По данным ученых, в настоящее время они работают над тем, чтобы понять язык китов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2083586-uchenye-rasskazali-chto-im-udalos-sdelat-zapis-razgovora-kitov/

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