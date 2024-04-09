Март 2024 года стал десятым подряд самым жарким месяцем в истории человечества

Март 2024 года стал десятым месяцем рекордной жары на Земле, с которой столкнулось население северного и южного полушарий, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что рекордные мартовские температуры во всем мире были на 1,68°C выше, чем средние исторические показатели. За последние 12 месяцев температура была на 1,58°C выше доиндустриальной, что превышает предел в 1,5°C, который, как предупреждают политики и ученые, может угрожать жизни на планете.

"Март 2024 года продолжает череду климатических рекордов, обрушившихся на планету. Это касается как температуры воздуха, так и температуры поверхности океана.

Средняя глобальная температура является самой высокой за всю историю наблюдений. Чтобы остановить дальнейшее потепление, необходимо быстро сократить выбросы парниковых газов", — сказала заместитель директора службы Саманта Берджесс.

Программа Copernicus — крупнейший в мире поставщик климатических данных — использует миллиарды измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру для своих ежемесячных и сезонных прогнозов.