Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полное солнечное затмение наблюдали в Северной Америке: как это выглядело (видео)

Опубликовано:

Затмение в США
Затмение в США. Фото: Gary Hershorn/Getty Images

8 апреля произошло первое солнечное затмение этого года, наблюдать его могли жители Северной Америки. В Сети уже появились кадры необычного явления.

Как пишет РБК, затмение началось в 00:00 по времени Астаны с мексиканских штатов, потом его увидели жители Техаса и центральных штатов США.

Отмечается, что в этом году полное затмение наблюдали почти 32 млн человек.

Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В той или иной степени затмение можно было увидеть в каждом штате США, а также в некоторых северо-западных районах Мексики и на юго-востоке Канады, отмечает издание. 

Euronews уточняет, что затмение длилось почти четыре минуты - луна полностью закрыла Солнце и небо потемнело. Смотреть на небо в это время следовало с использованием специальных защитных очков, чтобы не повредить зрение.

По данным издания, частные фазы затмения были доступны также для тех, кто находится в странах Северной и Южной Америки, Центральной Америки, и на западе Европы.

Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит часть северного полушария.

Как выглядело затмение из космоса, показали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующие видео появились в Twitter-аккаунте агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2081216-polnoe-solnechnoe-zatmenie-nablyudali-v-severnoy-amerike-kak-eto-vyglyadelo-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.