Полное солнечное затмение наблюдали в Северной Америке: как это выглядело (видео)

8 апреля произошло первое солнечное затмение этого года, наблюдать его могли жители Северной Америки. В Сети уже появились кадры необычного явления.

Как пишет РБК, затмение началось в 00:00 по времени Астаны с мексиканских штатов, потом его увидели жители Техаса и центральных штатов США.

Отмечается, что в этом году полное затмение наблюдали почти 32 млн человек.

Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В той или иной степени затмение можно было увидеть в каждом штате США, а также в некоторых северо-западных районах Мексики и на юго-востоке Канады, отмечает издание.

Euronews уточняет, что затмение длилось почти четыре минуты - луна полностью закрыла Солнце и небо потемнело. Смотреть на небо в это время следовало с использованием специальных защитных очков, чтобы не повредить зрение.

По данным издания, частные фазы затмения были доступны также для тех, кто находится в странах Северной и Южной Америки, Центральной Америки, и на западе Европы.

Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит часть северного полушария.

Как выглядело затмение из космоса, показали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующие видео появились в Twitter-аккаунте агентства.