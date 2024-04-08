Уровень смертности из-за загрязнения воздуха может повыситься в Китае, заявили эксперты

Ученые заявили, что правительство Китая должно готовиться к росту смертности населения от загрязнения воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В 2005 году Пекин был назван мировой столицей смога. Обеспокоенность по поводу загрязнения воздуха и здоровья спортсменов сильно повлияла на подготовку к Олимпийским играм 2008 года и потребовала остановки промышленности и дорожного движения для очистки воздуха во время самого мероприятия.

Теперь группа исследователей из китайских, немецких и канадских университетов отследила последствия ухудшения качества воздуха. Они обнаружили, что число смертей от загрязнения воздуха в Китае ежегодно увеличивалось примерно на 213 тысяч в год и достигло пика в 2,6 млн человек в 2005 году.

При этом позитивным фактором называют снижение уровня загрязнения воздуха в Китае: с 2013 по 2019 год число смертей снизилось на 59 тысяч человек в год.

По данным ученых, уровень загрязнения воздуха в Китае по-прежнему намного выше, чем во многих развитых странах. В 2019 году около половины городов Китая не соответствовали своим национальным стандартам, не говоря уже о стандартах Всемирной организации здравоохранения.

Профессор Майкл Брауэр из Университета Британской Колумбии заявил, что без принятия срочных мер смертность от загрязнения воздуха в Китае вскоре начнет расти. Это произойдет из-за стремительного старения населения и проблем, которые проявляются в более зрелом возрасте.