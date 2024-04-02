Ролики марта: что казахстанцы смотрели на YouTube чаще всего в первый месяц весны
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Март в этом году отличился обилием выходных дней и праздников. Однако предпочтения казахстанцев остались прежними - новости и сериалы, передает NUR.KZ.
Новостные
Теракт в Москве: десять погибших и сотни раненых / Телеканал 24kz
Новости телеканала "24kz" стабильно пользуются популярностью среди жителей Казахстана. Ролик о вооруженном нападении в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве набрал 948 348 просмотров.
Кто стоит за терактом в Москве? Трагедии можно было избежать? / МИР.Итоги / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости
Очередной новостной ролик о страшных событиях в Москве также приковал взгляды множества казахстанцев. На этот раз команда программы "Мир.Итоги" выпустила аналитический обзор теракта, собравший 321 111 просмотров.
Жедел түсірилим | Қазақстандағы ең сұмдық түрме / Туркестан24 НОВОСТИ
Репортаж о самой строгой тюрьме Казахстана набрал 180 670 просмотров.
Информбюро 06.03.2024 Толық шығарылым! / Информбюро
Очередной выпуск новостей "Информбюро" набрал 131 370 просмотров.
Остановился, когда утвердился, что не дает признаков жизни, - гособвинитель об убийстве С. Нукеновой / Телеканал Астана / Астана ТВ
В столице начались слушания по одному из самых громких дел за последнее время - об убийстве Салтанат Нукеновой. Ролик набрал 123 052 просмотра.
Развлекательные
ӨНЕР ҚЫРАНДАРЫНА 15 ЖЫЛ | мерекелік концерт 2024 (толық нұсқа) / ONER KYRANDARY
Праздничный концерт театра "Өнер қырандарына" собрал целых 2 332 096 просмотров.
"Miss Qoslike 2024” I кезең / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық
Первый этап шоу "Miss Qoslike 2024”, ведущей которого выступила звезда Диана Скатова, набрал 612 853 просмотра.
Нұргүл Мыңғатова: Жүктілігімді жасырдым, жеке өмірімді жариялағым келмейді | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW
В очередном выпуске шоу "Жұлдызды шаңырақта" актриса Нургуль Мынгатова показала свою квартиру и дала интервью. Ролик набрал 296 806 просмотров.
"АУЫЛ МҰҒАЛІМІ 2". Телехикая. 35-бөлім | СОҢҒЫ БӨЛИМ / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы
Последняя часть комедийного сериала "Сельский учитель-2" вызвала немалый интерес телезрителей. Ролик набрал 291 679 просмотров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2077436-roliki-marta-chto-kazahstantsy-smotreli-na-youtube-chasche-vsego-v-pervyy-mesyats-vesny/