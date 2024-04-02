Ролики марта: что казахстанцы смотрели на YouTube чаще всего в первый месяц весны

Март в этом году отличился обилием выходных дней и праздников. Однако предпочтения казахстанцев остались прежними - новости и сериалы, передает NUR.KZ.

Новостные

Теракт в Москве: десять погибших и сотни раненых / Телеканал 24kz

Новости телеканала "24kz" стабильно пользуются популярностью среди жителей Казахстана. Ролик о вооруженном нападении в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве набрал 948 348 просмотров.

Кто стоит за терактом в Москве? Трагедии можно было избежать? / МИР.Итоги / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Очередной новостной ролик о страшных событиях в Москве также приковал взгляды множества казахстанцев. На этот раз команда программы "Мир.Итоги" выпустила аналитический обзор теракта, собравший 321 111 просмотров.

Жедел түсірилим | Қазақстандағы ең сұмдық түрме / Туркестан24 НОВОСТИ

Репортаж о самой строгой тюрьме Казахстана набрал 180 670 просмотров.

Информбюро 06.03.2024 Толық шығарылым! / Информбюро

Очередной выпуск новостей "Информбюро" набрал 131 370 просмотров.

Остановился, когда утвердился, что не дает признаков жизни, - гособвинитель об убийстве С. Нукеновой / Телеканал Астана / Астана ТВ

В столице начались слушания по одному из самых громких дел за последнее время - об убийстве Салтанат Нукеновой. Ролик набрал 123 052 просмотра.

Развлекательные

ӨНЕР ҚЫРАНДАРЫНА 15 ЖЫЛ | мерекелік концерт 2024 (толық нұсқа) / ONER KYRANDARY

Праздничный концерт театра "Өнер қырандарына" собрал целых 2 332 096 просмотров.

"Miss Qoslike 2024” I кезең / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Первый этап шоу "Miss Qoslike 2024”, ведущей которого выступила звезда Диана Скатова, набрал 612 853 просмотра.

Нұргүл Мыңғатова: Жүктілігімді жасырдым, жеке өмірімді жариялағым келмейді | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW

В очередном выпуске шоу "Жұлдызды шаңырақта" актриса Нургуль Мынгатова показала свою квартиру и дала интервью. Ролик набрал 296 806 просмотров.

"АУЫЛ МҰҒАЛІМІ 2". Телехикая. 35-бөлім | СОҢҒЫ БӨЛИМ / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Последняя часть комедийного сериала "Сельский учитель-2" вызвала немалый интерес телезрителей. Ролик набрал 291 679 просмотров.