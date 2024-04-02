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Ролики марта: что казахстанцы смотрели на YouTube чаще всего в первый месяц весны

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Лого YouTube
Лого YouTube. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Март в этом году отличился обилием выходных дней и праздников. Однако предпочтения казахстанцев остались прежними - новости и сериалы, передает NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2077436-roliki-marta-chto-kazahstantsy-smotreli-na-youtube-chasche-vsego-v-pervyy-mesyats-vesny/

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