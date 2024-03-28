Ученые: Скорость вращения Земли может измениться из-за глобального потепления

Изменения климата в перспективе, по словам ученых, могут повлиять на скорость вращения Земли и изменение часовых поясов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, таяние полярных льдов из-за глобального потепления влияет на вращение Земли и может повлиять на часовые пояса.

Планета не собирается резко останавливаться или вращаться слишком сильно, но чтобы держать под контролем Всемирное координированное время, мировые власти еще более полувека назад были вынуждены изобрести концепцию "дополнительной секунды" из-за небольших изменений во вращении Земли.

Теперь изменения климата еще больше усложняют эти расчеты. По данным ученых, через несколько лет от науки может потребоваться ввести в обиход понятие "отрицательной дополнительной секунды", чтобы синхронизировать вращение планеты с Всемирным координированным временем.

"Глобальное потепление действительно оказывает заметное влияние на вращение всей Земли. Такого раньше никогда не происходило", — сказал автор исследования Дункан Агнью, геофизик из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Хронометраж традиционно имел астрономическую основу. Земля – это своего рода часы. В атомном времени секунда определяется как 9 192 631 770 колебаний атома цезия. Цель людей — убедиться, что атомное время идеально синхронизировано с астрономическим временем.

При этом Земля вращается не с одинаковой скоростью. Планета находится в сложном гравитационном "танце" с Луной, Солнцем, океаническими приливами, собственной атмосферой и движением твердого внутреннего ядра планеты. Глобальное потепление меняет атмосферу, что в свою очередь сказывается на скорости вращения.

По мнению ученых, для более точного исследования данного вопроса необходимо также провести исследование ядра Земли.