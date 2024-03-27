Первую в истории перепись музыкантов провели в Великобритании

Великобритания провела первую в истории страны перепись музыкантов, по результатам которой были выявлены факты дискриминации женщин в индустрии, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Первая в истории Великобритании перепись музыкантов была проведена Союзом музыкантов и организацией Help Musicians. Было опрошено более 6000 профессионалов музыкальной индустрии, 2526 из которых были женщинами.

В докладе говорится, что треть женщин в музыкальной индустрии когда-либо подвергались сексуальным домогательствам на работе. Многие считают именно этот фактор препятствием для развития своей карьеры. Женщины также в восемь раз чаще сталкиваются с дискриминацией, чем мужчины.

В докладе говорится, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, и их карьера часто короче, несмотря на более высокий уровень подготовки и образования. Более четверти женщин-музыкантов (27%) заявили, что они недостаточно зарабатывают для продолжения карьеры по сравнению с 20% мужчин.

В среднем женщины зарабатывают на 10% меньше, чем их коллеги-мужчины: средний годовой доход составляет 19 850 фунтов стерлингов по сравнению с 21 750 фунтами стерлингов у мужчин.

Авторы назвали неравенство тревожным симптомом, добавив, что женщины сталкиваются с укоренившимися структурными барьерами на пути карьерного роста.