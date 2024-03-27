Не детские, а взрослые: производитель подгузников в Японии меняет стратегию из-за старения населения

Крупнейший производитель подгузников Японии заявил, что откажется от производства продукции для детей, сосредоточившись на подгузниках для взрослых, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Oji Holdings, специализирующаяся на бумажной продукции, заявила, что прекратит производство детских подгузников в сентябре на фоне резкого падения спроса. Продажи фирмы упали с 700 млн подгузников в 2001 году до 400 млн в 2024 году.

Продажи подгузников для взрослых в Японии уже более десяти лет опережают продажи подгузников для детей, последние демографические статистические данные показывают, что эта тенденция сохранится.

Число рождений в Японии упало до рекордно низкого уровня в 758 631 в 2023 году по сравнению с 1 590 503 смертями. По данным общественной телекомпании NHK, в 2022 году дети в возрасте до 15 лет составляли менее 12% населения страны, а люди в возрасте 65 лет и старше составляли почти 30%.

Ожидается, что население страны резко сократится с нынешних 125 млн до примерно 88 млн в 2065 году. Эксперты прогнозируют сокращение численности населения на 30% в следующие 45 лет.

Премьер-министр Фумио Кисида назвал устойчиво низкий уровень рождаемости экзистенциальным кризисом и пообещал финансовую помощь семьям. Кроме того, в стране принимают меры, чтобы выдавать гражданам больше отпусков по уходу за детьми и сделать садики более доступными.

Представитель Oji Holdings заявил, что фирма увеличит производство санитарно-гигиенических товаров для пожилых людей, которые могут использоваться в домах престарелых и других общественных учреждениях. Фирма продолжит продавать детские подгузники до тех пор, пока не закончатся запасы.