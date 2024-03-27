Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Не детские, а взрослые: производитель подгузников в Японии меняет стратегию из-за старения населения

Опубликовано:

Пенсионеры на лавочке
Пенсионеры. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейший производитель подгузников Японии заявил, что откажется от производства продукции для детей, сосредоточившись на подгузниках для взрослых, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Oji Holdings, специализирующаяся на бумажной продукции, заявила, что прекратит производство детских подгузников в сентябре на фоне резкого падения спроса. Продажи фирмы упали с 700 млн подгузников в 2001 году до 400 млн в 2024 году.

Продажи подгузников для взрослых в Японии уже более десяти лет опережают продажи подгузников для детей, последние демографические статистические данные показывают, что эта тенденция сохранится.

Число рождений в Японии упало до рекордно низкого уровня в 758 631 в 2023 году по сравнению с 1 590 503 смертями. По данным общественной телекомпании NHK, в 2022 году дети в возрасте до 15 лет составляли менее 12% населения страны, а люди в возрасте 65 лет и старше составляли почти 30%.

Ожидается, что население страны резко сократится с нынешних 125 млн до примерно 88 млн в 2065 году. Эксперты прогнозируют сокращение численности населения на 30% в следующие 45 лет.

Премьер-министр Фумио Кисида назвал устойчиво низкий уровень рождаемости экзистенциальным кризисом и пообещал финансовую помощь семьям. Кроме того, в стране принимают меры, чтобы выдавать гражданам больше отпусков по уходу за детьми и сделать садики более доступными.

Представитель Oji Holdings заявил, что фирма увеличит производство санитарно-гигиенических товаров для пожилых людей, которые могут использоваться в домах престарелых и других общественных учреждениях. Фирма продолжит продавать детские подгузники до тех пор, пока не закончатся запасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2073975-ne-detskie-a-vzroslye-proizvoditel-podguznikov-v-yaponii-menyaet-strategiyu-iz-za-stareniya-naseleniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.