Ученые: Всего семь стран мира соответствуют стандартам качества воздуха ВОЗ

Новое исследование показало, что только семь стран мира соответствуют стандартам качества воздуха, выдвинутым ВОЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Из 134 стран и регионов, рассмотренных в исследовании организации по контролю за качеством воздуха IQAir, только семь – Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий и Новая Зеландия – соблюдают установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пределы содержания мельчайших загрязняющих частиц в воздухе. Данные частицы содержатся в выбросах автомобилей, грузовиков и промышленных предприятий.

Подавляющее большинство стран не соблюдают этот стандарт для мельчайших загрязняющих частиц PM2,5, которые при вдыхании могут вызвать множество проблем со здоровьем.

Такие данные приводит отчет IQAir, швейцарской организации по качеству воздуха, которая собирает данные с более чем 30 тысяч станций мониторинга по всему миру.

Хотя воздух в мире сейчас намного чище, чем сто лет назад, все еще существуют места, где уровень загрязнения особенно опасен. В самой загрязненной стране, Пакистане, уровень PM2,5 более чем в 14 раз превышает стандарт ВОЗ, говорится в отчете IQAir. Следующими по уровню загрязнения странами являются Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо.

Эксперты напомнили, что загрязнение воздуха ежегодно убивает около 7 млн человек во всем мире. Проблема особенно остро ощущается в развивающихся странах, которые используют грязные виды топлива для отопления, освещения и приготовления пищи.

ВОЗ снизила свои рекомендации по "безопасным" уровням PM2,5 в 2021 году до пяти микрограммов на кубический метр, и по этому показателю многие страны значительно очистили свой воздух за последние 20 лет.