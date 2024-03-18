Ученые: Глобальное потепление может угрожать весеннему цветению сакуры

Сезон цветения сакуры в 2024 году начался раньше из-за повышения глобальных температур, что нарушило привычное течение жизни в Токио и Вашингтоне, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Туристы, собирающиеся посетить Японию весной, зачастую планируют свои поездки так, чтобы застать цветение сакуры. По словам Дайсуке Сасано, сотрудника по управлению климатическими рисками Японского метеорологического агентства, дата начала цветения сакуры за последние десять лет сместилась на 1,2 дня назад.

В период с 1961 по 1990 годы вишневые деревья в Токио начинали цвести в среднем 29 марта. По словам Сасано, в период с 1991 по 2020 годы эта дата сместилась на 24 марта.

В 2023 году сакура в Токио зацвела 14 марта, что стало неожиданностью для всех. Обычно вишня начинает цвести сначала в южной части страны и только потом в столице.

"Тот факт, что в Токио была зафиксирована самая ранняя дата цветения, объясняется глобальным потеплением, усугубленным урбанизацией", — сказал Сасано.

Подобная ситуация также наблюдается в Вашингтоне, куда также съезжаются туристы, мечтающие увидеть цветение сакуры. По данным правительства США, пик цветения сакуры в столице страны сместился примерно на семь дней с 1921 года.

По словам Терезы Кримминс, директора Национальной фенологической сети США, которая отслеживает сезонные изменения, существует связь между растущими температурами и ранним началом весеннего цветения.

При этом, по данным Кримминс, глобальное потепление угрожает цветению сакуры в целом, поскольку вишневые деревья должны созреть в холоде, чтобы зацвести с приходом тепла. Если глобальные температуры будут повышаться, то в Токио и Вашингтоне не будет таких холодных зим, чтобы сакура могла зацвести с приходом весны.