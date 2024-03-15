Франция собирается принять меры для борьбы с "быстрой модой"

Нижняя палата парламента Франции поддержала ряд мер, призванных сделать недорогую модную одежду менее привлекательной для покупателей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Голосование в пользу данного проекта сделало Францию первой страной в мире, которая приняла законы, ограничивающие развитие сверхбыстрой моды. Об этом заявил Кристоф Бешу, министр экологического перехода Франции. Однако законопроект также требует, чтобы за него проголосовали в сенате, после чего он может быть введен в действие.

Ключевые меры включают запрет на рекламу дешевого текстиля и экологический сбор на недорогие товары. В настоящее время французский рынок одежды наводнен дешевой импортной одеждой. По мнению законодателей, именно это повлияло на то, что несколько французских брендов объявили о банкротстве.

Однако по данным партии Horizons, инициировавшей данный законопроект, основной причиной для принятия проекта является забота об окружающей среде.

"Текстильная отрасль является наиболее загрязняющей сферой экономики", — заявила депутат от партии Horizons Анн-Сесиль Виолланд, добавив, что на этот сектор приходится 10% выбросов парниковых газов.

Кроме того, по данным партии, модная индустрия является одним из основных загрязнителей воды. Чем больше одежды производит компания, тем больше она загрязняет окружающую среду. Новый закон обяжет производителей одежды информировать потребителей о воздействии своей продукции на экологию.

Планируется, что с 2025 года данные компании будут платить экосбор в размере 5 евро за одну вещь. К 2030 году размер сбора должен увеличиться до 10 евро. При этом сумма сбора не может превышать половину стоимости вещи.