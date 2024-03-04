Ученые: Горнолыжные курорты в опасности из-за глобального потепления

Новое исследование канадских ученых показало, что будущая деятельность горнолыжных курортов может оказаться под угрозой из-за глобального потепления, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно данным исследователей, лыжная индустрия США потеряла более 5 млрд долларов за последние 20 лет из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Снегопады становятся все более редким явлением на вершинах гор. Предыдущие исследования показали, что во многих местах осадки теперь выпадают в виде дождя, а не снега, из-за повышения температуры.

Эта ситуация сократила длительность лыжного сезона в США на пять-семь дней за последние 50 лет, что стоило отрасли в среднем 252 млн долларов упущенной прибыли в год. Кроме того, некоторым курортам приходится прибегать к использованию машин для производства снега, что также требует расходов.

По данным ученых, необычайно теплые зимы в некоторых частях США, а также на горнолыжных курортах Европы говорят о продолжающихся проблемах, с которыми сталкивается данная отрасль. Горнолыжные курорты во Франции, Австрии и Боснии почти полностью остались без снега.

Дэниел Скотт, ученый из Университета Ватерлоо в Канаде, говорит, что если человечество не сократит количество выбросов, то к 2050 году лыжный сезон на горнолыжных курортах сократится на 14-33 дня по сравнению с текущей ситуацией.