Эксперты: Эль-Ниньо будет влиять на погоду до июня 2024 года

Рекордная жара 2023 года продолжится в 2024 году из-за погодного явления Эль-Ниньо, вызывающего колебания температуры поверхности мирового океана, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По мнению ученых, рекордные температуры в 2024 году будут наблюдаться от Амазонки до Аляски. Прибрежные районы Индии у Бенгальского залива и Южно-Китайского моря, а также на Филиппинах и в Карибском бассейне также, вероятно, испытают беспрецедентную жару. По мнению ученых, это продлится до июня, после чего влияние Эль-Ниньо может ослабнуть.

Известно, что данное природное явление, повышающее глобальную температуру поверхности воды, помогло 2023 году побить рекорд самого жаркого года. Экстремальная жара во второй половине 2023 года оказала серьезное воздействие на людей, живущих в Северной Америке, Европе, Китае, Южной Америке и на Мадагаскаре.

В новом анализе были использованы компьютерные модели для определения точек пиковой жары в первой половине 2024 года. Исследователи обнаружили, что существует 90%-ная вероятность того, что глобальная температура за этот период установит новый рекорд.

Нин Цзян из Китайской академии метеорологических наук в Пекине сообщил, что сохраняющаяся в 2024 году жара обостряет риск лесных пожаров и других катаклизмов, вызванных жарой.