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Почему в Китае случился демографический кризис, предположили ученые

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Люди идут по Великой Китайской стене
Великая Китайская стена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые заявили, что борьба с демографическим кризисом в Китае может быть осложнена просчетами, сделанными более 40 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В 1980-х годах, принимая политику "Одна семья-один ребенок", правительство Китая предполагало, что подобный подход поможет избежать перенаселения, считавшегося главным препятствием для экономического роста.

Четыре десятилетия спустя население Китая растет очень медленными темпами. Взрослые люди, не имеющие братьев и сестер из-за запретов правительства, сами не очень стремятся стать родителями. Согласно последним правительственным данным, в прошлом году рождаемость в Китае упала более чем на 500 тысяч, что ускорило сокращение населения, которое началось в 2022 году.

Исследователи из Университета Виктории в Австралии и Шанхайской академии социальных наук предсказали, что к концу века в Китае будет проживать всего 525 млн человек, учитывая, что сейчас население страны составляет 1,4 млрд.

Также ученые считают, что один из ведущих китайских ученых Сун Цзянь в 1980-х годах просчитался, применив математическое моделирование к расчету рождаемости.

Используя моделирование, разработанное голландским математиком Гертом Яном Олсдером, Сун Цзянь посчитал, что если каждая женщина в Китае будет рожать по три ребенка, то к 2080 году население страны может достичь 4,26 млрд.

Современные ученые, в свою очередь, считают, что одним из факторов, упущенных в расчетах, было человеческое поведение. Многолетняя пропаганда преимуществ маленькой семьи оставила устойчивый след в мышлении людей. И теперь, когда власти пытаются стимулировать рождаемость, молодые люди, воспитанные в другой традиции, не хотят заводить детей.

Помимо культурных и социальных изменений, модель не учитывала экономические реформы, такие как огромные миграционные потоки в города. Теперь Китай вынужден бороться с демографическим кризисом, который, по мнению ученых, был спровоцирован старыми, неверными расчетами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2060670-pochemu-v-kitae-sluchilsya-demograficheskiy-krizis-predpolozhili-uchenye/

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