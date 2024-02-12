Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Uber оказалась в центре скандала из-за шутки про пищевую аллергию

Опубликовано:

Сэндвич с клубникой и арахисовым маслом
Арахисовое масло. Фото: pexels.com

Uber внесла изменения в свой рекламный ролик, созданный для Супербоула, после того, как компанию раскритиковали за насмешку над людьми с аллергией, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Финал сезона Национальной футбольной лиги, который прошел в предыдущие выходные, не только является ключевым спортивным событием для США, но и стал частью массовой культуры. В рамках этого события крупные компании создают дорогостоящие рекламные ролики с участием знаменитостей, которые транслируются во время Супербоула.

В 2024 году Uber выпустила рекламу, посвященную своей услуге доставки еды под лозунгом "не забудьте о Uber Eats". Участники ролика забыли о каком-то важном факте из своей биографии, но должны были помнить об Uber Eats.

Например, Дэвид и Виктория Бэкхем якобы не могли вспомнить название музыкальной группы, частью которой была Виктория (Space Girls). Дженнифер Энистон, также участвовавшая в съемке, якобы не узнала своего партнера по сериалу "Друзья" Дэвида Швиммера.

Однако реклама вызвала волну негодования из-за сцены, в которой мужчина ел арахисовое масло, забыв, что у него аллергия на орехи. Организация по борьбе с пищевой аллергией (FARE) выразила беспокойство по этому поводу, заявив, что пищевая аллергия не должна быть объектом для шуток, и такие сцены неприемлемы.

Uber немедленно отреагировала на замечания, удалив данную сцену из ролика. Во время Супербоула была представлена обновленная версия. Представители FARE выразили благодарность Uber за понимание ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2060447-uber-okazalas-v-tsentre-skandala-iz-za-shutki-pro-pischevuyu-allergiyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.