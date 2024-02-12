Uber оказалась в центре скандала из-за шутки про пищевую аллергию

Uber внесла изменения в свой рекламный ролик, созданный для Супербоула, после того, как компанию раскритиковали за насмешку над людьми с аллергией, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Финал сезона Национальной футбольной лиги, который прошел в предыдущие выходные, не только является ключевым спортивным событием для США, но и стал частью массовой культуры. В рамках этого события крупные компании создают дорогостоящие рекламные ролики с участием знаменитостей, которые транслируются во время Супербоула.

В 2024 году Uber выпустила рекламу, посвященную своей услуге доставки еды под лозунгом "не забудьте о Uber Eats". Участники ролика забыли о каком-то важном факте из своей биографии, но должны были помнить об Uber Eats.

Например, Дэвид и Виктория Бэкхем якобы не могли вспомнить название музыкальной группы, частью которой была Виктория (Space Girls). Дженнифер Энистон, также участвовавшая в съемке, якобы не узнала своего партнера по сериалу "Друзья" Дэвида Швиммера.

Однако реклама вызвала волну негодования из-за сцены, в которой мужчина ел арахисовое масло, забыв, что у него аллергия на орехи. Организация по борьбе с пищевой аллергией (FARE) выразила беспокойство по этому поводу, заявив, что пищевая аллергия не должна быть объектом для шуток, и такие сцены неприемлемы.

Uber немедленно отреагировала на замечания, удалив данную сцену из ролика. Во время Супербоула была представлена обновленная версия. Представители FARE выразили благодарность Uber за понимание ситуации.