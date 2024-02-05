Парижане проголосовали за повышение стоимости парковки для внедорожников

Жители Парижа проголосовали за то, чтобы власти города взимали более высокую плату за парковку с владельцев внедорожников, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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4 февраля в Париже состоялся референдум, посвященный повышению стоимости парковки для владельцев внедорожников в три раза. Референдум показал низкую явку: только 5,7% из 1,3 млн избирателей, имеющих право голоса, проголосовали на 39 избирательных участках города. При этом 54% проголосовавших поддержали рост цен.

Ранее мэр Парижа Анна Идальго заявляла, что внедорожники занимают слишком много места на узких парижских улицах, сильно загрязняют окружающую среду и угрожают здоровью горожан и будущему планеты. Она также ссылалась на данные, что водители внедорожников чаще попадают в аварии по сравнению с владельцами менее габаритных авто.

"Пришло время покончить с модой покупать автомобили, которые будут больше, выше и шире, чем ваше предыдущее авто. У вас есть возможность вернуть себе право собственности на наши улицы", — сказала она.

Стоимость парковки внедорожников в центральных районах Парижа вырастет до 18 евро (19,5 долларов) в час по сравнению с 6 евро в час для автомобилей меньшего размера. При условии, если общее время парковки не превышает двух часов.

Шестичасовая парковка внедорожника (по расчетам властей, этого времени достаточно для посещения спектакля, концерта или ресторана) обойдется в колоссальные 225 евро (243 долларов) по сравнению с 75 евро для автомобилей меньшего размера.