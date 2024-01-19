Почему в Южной Корее отказались от торговли мясом собак, предположили СМИ

Рост числа зоозащитников, особенно среди высокопоставленных лиц, привел к тому, что Южной Корее удалось ввести запрет на торговлю мясом собак, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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На протяжении многих лет активисты заявляли, что отрасль, занимающаяся производством собачьего мяса, является слишком жестокой. Собаки содержатся на фермах в ужасных условиях. Их плохо кормят, не лечат от болезней и умерщвляют особо жестоким образом

Несмотря на ужасы, о которых говорили зоозащитники, немногие политики были готовы действовать в данном направлении. Потребление мяса собак снижалось на протяжении нескольких последних десятилетий. В настоящее время данный вид мяса в основном употребляется в пищу пожилыми жителями страны, которые помнят о данной традиции

Однако отрасль развилась настолько, что ей удалось достичь финансовой мощи. По данным Министерства сельского хозяйства, в стране насчитывается около 1150 ферм и 1600 ресторанов, где продаются блюда из собачьего мяса. Активисты говорят, что ежегодно фермы убивают до миллиона собак.

В 2022 году активисты нашли маловероятного союзника в лице нового президента Юн Сок Ёля и его жены Ким Кеон Хи. Сообщается, что семья держит нескольких собак в качестве питомцев и не скрывает своей неприязни к употреблению собачьего мяса.

По данным правительства, в Южной Корее насчитывается более 6 млн домашних собак, а спрос на собачье мясо находится на рекордно низком уровне.

Министр сельского хозяйства Сон Ми Рен заявил, что введение уголовной ответственности за торговлю мясом собак отражает трансформацию южнокорейского общества, которое теперь ставит защиту животных в приоритет.

9 января стало известно, что Южная Корея приняла новый закон, целью которого является полное прекращение убоя и продажи собак ради мяса к 2027 году.