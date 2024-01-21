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"Самая сексуальная юристка в мире" снялась в бикини у бассейна

Опубликовано:

Дениз Роша
Дениз Роша. Фото: instagram.com/deniserocha.oficial

Модель, юрист и бывший советник парламента Бразилии Дениз Роша взволновала фанатов новыми фотографиями - она снялась в бикини у бассейна, передает NUR.KZ.

40-летняя Дениз, которую в соцсетях прозвали "самой сексуальной юристкой в мире", снялась у бассейна в купальнике. Фото появились в ее профиле в Instagram.

Она позировала на четвереньках боком к камере, надев черное бикини, которое состояло из стрингов и топа с бахромой.

Также модель показала ярко-красное макси-платье с длинными рукавами. Оно было оформлено глубоким декольте и вырезами на ребрах и украшено массивными золотистыми цепями.

По информации местных СМИ, Роша в свое время занимала пост советника в офисе сенатора Сиро Ногейры, однако была уволена в 2011 году из-за скандала - в Сеть попали ее интимные видео.

На этом карьера юриста была закончена, однако Дениз решила уйти в модельный бизнес.

Уже в 2012 году она попала на обложку журнала Playboy - став девушкой сентября, а в 2013 ее позвали участвовать в популярном в Бразилии проекте "A Fazenda". Дениз стала участницей 6 сезона.

По информации из профиля Роши в соцсети Х, в настоящее время она продолжает карьеру модели, а также открыла свою страничку на портале Onlyfans, где продает интимные фото и видео подписчикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2056191-samaya-seksualnaya-yuristka-v-mire-snyalas-v-bikini-u-basseyna/

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