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"Наследие пандемии": почему кофейни не разрешают клиентам использовать свою посуду

Опубликовано:

Чашка кофе в руках
Кофейня. Иллюстративное фото: Unsplash

Почему большинство сетевых кофеен запрещают клиентам использовать собственную посуду? Эксперты говорят, что это является наследием пандемии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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С нового года Starbucks стала первой национальной сетью кофеен в США, которая вновь разрешила клиентам использовать собственные многоразовые стаканы. При этом большинство других сетей пока не готовы пойти на такой шаг.

По данным журналистов Post, одной из причин является обеспокоенность компаний по поводу гигиены. Опасения, связанные с многоразовой посудой, обострились из-за пандемии коронавируса.

В начале пандемии многие заведения, в том числе Starbucks, прекратили принимать многоразовую посуду. И только сейчас деятельность кофеен возвращается к допандемийным реалиям.

"Многие компании говорят, что их беспокоит безопасность, но с точки зрения риска это не разумная причина", — сказал Бенджамин Чепмен, заведующий кафедрой сельскохозяйственных и гуманитарных наук Университета штата Северная Каролина.

По словам эксперта, кофе не является источником питательных веществ для болезнетворных микроорганизмов, поэтому риски минимальны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2055175-nasledie-pandemii-pochemu-kofeyni-ne-razreshayut-klientam-ispolzovat-svoyu-posudu/

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