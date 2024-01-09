Российский олигарх подал в суд на аукционный дом из-за картины Да Винчи

Иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева против аукционного дома Sotheby's начал рассматривать суд Манхэттена, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Дмитрий Рыболовлев подал иск против Sotheby's в федеральный суд Манхэттена, обвинив сотрудников аукционного дома в том, что они помогли известному арт-дилеру Иву Бувье значительно завысить цены на знаменитые произведения искусства, прежде чем Рыболовлев купил эти картины. В том числе, речь идет о "Спасителе мира" Леонардо да Винчи, которую бизнесмен купил в 2013 году и продал в 2017 году.

Рыболовлев требует от Sotheby's возмещения ущерба в размере 377 млн долларов в рамках данного спора. Олигарх утверждал, что Бувье выдавал себя за агента, помогающего продавать редкие произведения искусства, хотя на самом деле он работал дилером, сам покупал произведения искусства в аукционном доме и быстро перепродавал их Рыболовлеву с наценкой.

Рыболовлев начал коллекционировать ценные произведения искусства после того, как в 2010 году продал активы в компании "Уралкалий" за 6,5 млрд долларов. Впоследствии он также приобрел футбольный клуб "Монако".

Бизнесмен утверждает, что Бувье продал ему "Домен д'Арнгейм" Рене Магритта и "Тет" Амедео Модильяни значительно дороже, чем арт-дилер заплатил за них Sotheby’s. По его словам, аукционный дом предоставил документы, подтверждающие завышенную стоимость.

Пока не доказано, что Бувье действительно был владельцем произведений искусства. Однако, по словам Рыболовлева, дилеру удалось провернуть "крупнейшее в истории мошенничество в сфере искусства".

Адвокаты Sotheby's утверждают, что у Рыболовлева нет доказательств причастности аукционного дома к каким-либо предполагаемым правонарушениям.

"Дело Sotheby's — помочь продавцу и покупателю найти друг друга, а также осуществить продажу", — сказала Сара Шудофски, юрист Sotheby's, выступая в суде.

По ее словам, аукционный дом не был осведомлен, что Бувье продавал произведения искусства за большую сумму, чем сам заплатил за них. Адвокат также заявила, что Рыболовлев не предпринял никаких мер для проверки происхождения и стоимости приобретаемых им произведений искусства и полностью полагался на слова Бувье.