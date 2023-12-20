Как северные олени влияют на сохранение климата в Лапландии, рассказали ученые

Почему Лапландия на протяжении многих лет остается самым снежным местом в мире и символом Нового года? Свою роль в сохранении климата в регионе играют олени, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Оленевод Тийна Еремеева из северной Финляндии несколько раз в день преодолевает значительное расстояние на снегоходе, чтобы накормить стадо оленей, принадлежащее ее семье.

В 110 км от Полярного круга температура постоянно составляет -15C, а высота снежного покрова достигает 20 см. Тийна рассказывает, что оленеводы будут исполнять свои обязанности и кормить подопечных в любую погоду.

Как показывают данные нового исследования, северные олени не просто являются символом этих земель. Именно эти животные помогают Лапландии оставаться одним из самых снежных мест на Земле.

Исследование ученых Университета Лапландии показало, что северный олень может играть фундаментальную роль в сохранении всей экосистемы. Кроме того, выпас оленей может помочь бороться с некоторыми последствиями изменения климата в Арктике, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета.

Все благодаря тому, что олени питаются кустарниками, препятствуя их массовому росту. При этом именно кустарники задерживают тепло, которое негативно влияет на холодные регионы.

Исследования показывают, что глобальное потепление на самом деле ускоряет рост кустарников в Арктике, поскольку более теплые и продолжительные вегетационные периоды ускоряют рост растений. По мнению ученых, увеличение популяции северных оленей в Арктике могло бы помочь миру бороться с изменениями климата.