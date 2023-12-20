Обладатели каких авто чаще всего попадали в аварии в 2023 году, рассказали эксперты

Обладатели электрокаров Tesla в 2023 году попадали в аварии намного чаще, чем обладатели автомобилей любых других марок. Такие результаты показало исследование американских аналитиков, передает CNBC.

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Согласно новому исследованию 30 автомобильных брендов, проведенному LendingTree, за последний год обладатели электрокаров от Tesla чаще попадали в аварии, чем водители автомобилей любых других производителей.

Исследователи проанализировали отзывы людей, желающих застраховать свои транспортные средства. Однако в исследование не были включены данные об авариях или инцидентах с участием водителей арендованных автомобилей. Речь идет исключительно об авариях, произошедших непосредственно с владельцами авто.

"Трудно понять, почему у некоторых брендов может быть более высокий уровень несчастных случаев, чем у других.

Однако есть признаки того, что некоторые типы транспортных средств привлекают более рискованных водителей, чем другие", — говорится в исследовании.

Уровень аварийности электрокаров от Tesla составляет 24 аварии на тысячу водителей. Данные были проанализированы в период с ноября 2022 года по середину ноября 2023 года. У пикапов от Ram Trucks уровень аварийности составляет 23 аварии на тысячу водителей, у Subaru — 21 авария на тысячу водителей в течение года.

В исследовании были проанализированы не только ДТП, но и случаи вождения в нетрезвом виде, случаи превышения скорости и другие нарушения.