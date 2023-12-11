Подводный монстр Юрского периода. В Британии обнаружили колоссальный череп плиозавра

В английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья был извлечен гигантский череп морского чудовища.

Несмотря на колоссальные размеры и угрожающий вид, мифическим этот монстр не был. Череп принадлежал крупнейшему морскому хищнику, плиозавру, который был грозой океанов порядка 150 млн лет назад.

Найденная окаменелость достигает в длину двух метров и является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов вымершей рептилии. В результате ученые получили новые данные об этом древнем хищнике.

Об истории находки расскажет специальный выпуск телепрограммы Дэвида Аттенборо. Он будет показан в эфире британского телевидения Би-би-си в первый день 2024 года.

Плиозавр обладал достаточной силой и развивал большую скорость. Фото: BBC Studios

"Вот это да!"

Зрители не могут сдержать восхищенного удивления, когда видят гигантский череп впервые.

Сразу становится очевидным, что при жизни этот плиозавр был огромен и что обнаруженная часть его скелета отлично сохранилось.

Палеонтолог из Дорсета Стив Этчес считает, что это — уникальный экземпляр, подобного которому нет нигде в мире.

"Это — одна из лучших окаменелостей, с которыми мне приходилось когда-либо работать. Ее уникальность состоит в том, что это — совершенно целый экземпляр", — рассказал он Би-би-си.

"Нижняя челюсть по-прежнему соединена с остальной частью черепа, как это и было при жизни рептилии. Во всем мире вряд ли хоть кто-нибудь находил образцы с таким количеством сохраненных деталей. А если и находили, то какая-то часть все-равно отсутствовала. Тогда как здесь, хотя форма черепа несколько исказилась, присутствуют совершенно все отдельные косточки".

Стив Этчес показывает Дэвиду Аттенборо кончик носа, первую найденную часть черепа. фОТО: BBC Studios

Длина черепа превышает рост большинства людей, что дает неплохое представление о том, насколько большой была эта рептилия при жизни.

Невозможно оторвать взгляд от 130 прекрасно сохранившихся зубов, особенно передних.

Длинные и острые, как бритва, они могли убить жертву одним лишь щелчком челюстей.

Но присмотритесь, если, конечно, не струсите, — и вы увидите, что задняя часть каждого зуба усеяна тонкими гребнями. Они явно служили для того, чтобы хищник мог быстро вытащить кинжалообразные клыки из плоти своей добычи и приготовиться ко второму удару.

Подобная насечка на зубах способствует более быстрому проникновению в тело жертвы. Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

Можно сказать, что природа создала в плиозавре идеальную машину для убийства: при длине в 10-12 метров четыре мощные, похожие на ласты конечности помогали ему передвигаться с немалой скоростью. Это был самый смертоносный хищник океана Юрского периода.

"Зверь этот был настолько огромен, что, я думаю, он мог без проблем охотиться на все, что, по своему несчастью, оказывалось в его досягаемости,— говорит доктор Андре Роу из Бристольского университета. — Я не сомневаюсь, что он был чем-то вроде подводного тираннозавра".

Череп плиозавра. Фото: RADIM HOLIS

Чем же питался этот гигант?

В рацион вполне могли входить другие рептилии, такие как, например, его длинношеий родственник плезиозавр или похожий на современного дельфина ихтиозавр.

Впрочем, найденные палеонтологами в других местах свидетельства говорят, что подводный монстр не брезговал и другими плиозаврами, которые на свою беду оказывались рядом с ним и уступали ему в проворстве и размере.

Вертикальные раскопки в 15 метрах над уровнем моря. Фото: BBC Studios

Удивительна и сама история обнаружения гигантского черепа.

Все началось со случайной находки во время прогулки по пляжу возле деревни Киммеридж на знаменитом Юрском побережье южной Англии, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Друг и коллега Стива Этчеса, такой же энтузиаст палеонтологии по имени Фил Джейкобс, наткнулся на кончик морды плиозавра, торчащий из гальки. Он явно был гораздо больше и тяжелее, нежели мог унести один человек. Фил позвал Стива на помощь, они соорудили импровизированные носилки и унесли находку в безопасное место.

Но тут же возник вопрос: а где же остальная часть окаменелой головы гигантской рептилии? Обследование возвышающейся рядом скалы с помощью дрона определило ее вероятное местонахождение. Проблема, однако, заключалась в том, что добраться до этого места можно только, спустившись на страховочном тросе с самого верха.

Извлечение любой палеонтологической находки из окружающей ее породы — это всегда кропотливая и тонкая работа. Но чтобы проделать все это, будучи подвешенным на веревках возле крошащегося утеса на высоте в 15 метров над пляжем и морем, требуются навыки совершенно другого рода.

Недюжинное мужество, преданность своему делу и месяцы, потраченные на очистку черепа, безусловно, того стоили.

Теперь к окаменелому черепу из Дорсета будут стекаться ученые со всего мира, чтобы получить свежие представления о том, какие удивительные рептилии жили в этой экосистеме.

Скелет ласта плиозавра. Фото: REPT0N1X

Палеобиолог профессор Эмили Рэйфилд уже исследовала большие круглые отверстия в задней части головы черепа. По ним можно судить о размере мышц, которые управляли челюстями плиозавра, а также о гигантской силе, с которой захлопывалась его пасть, дробя очередную добычу.

Максимальная сила составляла около 33 000 Ньютонов. Чтобы вы могли представить себе, что это такое: самые мощные челюсти современных животных принадлежат гребнистым крокодилам и могут достигать силы порядка 16 000 Ньютонов.

"Чем мощнее первый укус, тем больше вероятность, что жертва будет сразу же выведена из строя, и шансов, что ей удастся ускользнуть, будет гораздо меньше. Мощный укус также означает, что хищник может эффективно перегрызать мышцы и кости", — пояснила профессор Рэйфилд.

"Если же говорить о том, как именно они кормились, то можно посмотреть на крокодилов. Они сжимают челюсти вокруг добычи, а потом поворачивают голову, возможно, чтобы оторвать, допустим, конечность от тела своей жертвы. Этот способ характерен для животных, у которых голова заметно расширяется сзади, как мы видим и на примере плиозавра",— уточнила она.

Небольшие ямки могли быть частью системы органов чувств огромной рептилии. Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

В недавно обнаруженном черепе есть некоторые детали, по которым можно предположить, что данный экземпляр обладал при жизни весьма развитыми и очень полезными органами чувств.

Окаменелый череп рептилии усеян небольшими ямками. Весьма вероятно, что в них располагались специализированные железы, помогающие фиксировать изменения в силе давления воды, которые создавала проплывающая неподалеку добыча.

Кроме того, на голове имеется небольшой отверстие, в котором располагался теменной или третий глаз — светочувствительный орган, которым обладают современные ящерицы, лягушки и некоторые рыбы. Он вполне мог помогать в обнаружении других морских животных, особенно когда плиозавр поднимался на поверхность из глубинных мутных вод.

Стив Этчес собирается выставить череп в следующем году в своем музее в Киммеридже, который так и называется: "Коллекция Этчеса".

К черепу крепятся несколько позвонков, но их немного. Это может свидетельствовать о том, что большая часть окаменелого ящера все еще может быть заключена в скале. Поэтому Стив хочет завершить начатое.

Когда-то эти скалы были дном Юрского моря. Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

"Головой ручаюсь, что остальные части рептилии остаются именно там",— сказал он в интервью Би-би-си.

"И их надо как можно скорее извлечь, потому что они находятся в очень быстро разрушающейся среде. Эта часть прибрежных скал разрушается со скоростью несколько футов в год (один фут равен 30,48 см — ред.).

Пройдет совсем немного времени, прежде чем остальные части плиозавра вывалятся и могут пропасть навсегда. Это возможность, которая выпадает всего один раз в жизни", — отметил он.

При участии Ребекки Морелл и Тони Джоллиффа.