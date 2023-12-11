Может ли Хартия декарбонизации помочь замедлить глобальное потепление, рассказали эксперты

Анализ Международного энергетического агентства показал, что обещания, которые дали 130 стран и 50 компаний во время климатического саммита ООН, не устранят угрозу глобального потепления, передает Financial Times.

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МЭА подсчитало, что полная реализация комплекса мер, являющихся частью новой глобальной политики по декарбонизации, не поможет достичь целей по снижению темпов глобального потепления к 2030 году.

"Эти планы хороши, но их недостаточно", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Бироль сказал, что "крайне важно", чтобы страны согласились на планомерное и справедливое сокращение использования ископаемого топлива в соответствии с международными климатическими целями.

Почти 130 стран, включая США, ЕС и Канаду, договорились утроить мощности возобновляемых источников энергии и удвоить их энергоэффективность, а 50 нефтегазовых компаний подписались под обязательством по сокращению выбросов метана в рамках глобальной инициативы президента COP28 Султана аль-Джабера.

Стороны, подписавшие Хартию декарбонизации, согласились утроить мировую мощность возобновляемых источников энергии, по крайней мере, до 11 тысяч гигаватт к 2030 году и удвоить среднегодовые темпы повышения энергоэффективности до 4% до 2030 года.