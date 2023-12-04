Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей добрался до ЮАР и удивил организаторов

Глобальный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей добрался до Южно-Африканской Республики и показал, что работники предпочитают брать дополнительный выходной в середине недели, а не в пятницу, передает Bloomberg.

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Согласно исследованию 4 Day Week Global, 28 южно-африканских компаний, которые начали участвовать в эксперименте в марте 2023 года, проявили большую гибкость по сравнению с работодателями из других стран, которые также участвовали в проекте.

В большинстве других стран работникам предоставили дополнительный выходной именно в пятницу, в то время как компании из ЮАР позволили персоналу самому выбирать выходной день в середине недели. И эксперимент показал, что люди чаще всего выбирали уходить на выходной в любой другой день, кроме пятницы.

Организаторы отмечают, что это можно объяснить особенностями рынка труда ЮАР. Здесь большинство людей помимо основной работы имеют подработку. Кроме того, многие люди, работающие в найме, часто начинают заниматься бизнесом.

При этом многим из них бывает сложно совмещать все свои деятельности в будние дни из-за того, что в стране плохо развит общественный транспорт.

Кроме того, исследование показало, что 71% участников, согласившихся зайти в эксперимент, составляют женщины.