Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей добрался до ЮАР и удивил организаторов

Опубликовано:

Мужчина сидит за столом и пишет в блокноте
Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глобальный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей добрался до Южно-Африканской Республики и показал, что работники предпочитают брать дополнительный выходной в середине недели, а не в пятницу, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованию 4 Day Week Global, 28 южно-африканских компаний, которые начали участвовать в эксперименте в марте 2023 года, проявили большую гибкость по сравнению с работодателями из других стран, которые также участвовали в проекте.

В большинстве других стран работникам предоставили дополнительный выходной именно в пятницу, в то время как компании из ЮАР позволили персоналу самому выбирать выходной день в середине недели. И эксперимент показал, что люди чаще всего выбирали уходить на выходной в любой другой день, кроме пятницы.

Организаторы отмечают, что это можно объяснить особенностями рынка труда ЮАР. Здесь большинство людей помимо основной работы имеют подработку. Кроме того, многие люди, работающие в найме, часто начинают заниматься бизнесом.

При этом многим из них бывает сложно совмещать все свои деятельности в будние дни из-за того, что в стране плохо развит общественный транспорт.

Кроме того, исследование показало, что 71% участников, согласившихся зайти в эксперимент, составляют женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2048974-eksperiment-s-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley-dobralsya-do-yuar-i-udivil-organizatorov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.