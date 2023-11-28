Списанные автобусы начали превращать в гостиницы в Сингапуре

Оригинальный способ использования списанных автобусов придумали в Сингапуре. Там старые автобусы начали превращать в роскошные гостиничные номера для туристов, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

The Bus Collective — это первый курортный отель в Юго-Восточной Азии, концепция которого строится на переоборудовании списанных общественных автобусов в роскошные гостиничные номера.

В рамках проекта было отремонтировано 20 автобусов, которые когда-то принадлежали SBS Transit, оператору общественного транспорта Сингапура. Официальное открытие нового отеля состоится только 1 декабря, однако уже сейчас номера доступны для бронирования.

Компания Bus Collective расположена в деревне Чанги в Сингапуре и занимает территорию площадью 8600 квадратных метров. Отель находится недалеко от местных достопримечательностей, торгового центра Changi Village Hawker, восточной набережной Чанги, а также часовни и музея Чанги.

В курортном отеле имеется семь различных категорий номеров, каждая из которых имеет различные удобства. Минимальная стоимость номера составляет 398 сингапурских долларов (296 долларов США). В некоторых номерах есть ванна и кровать размера king-size.

The Bus Collective была основана сингапурским туристическим агентством WTS Travel & Tours вместе с партнерами LHN Group, группой услуг по управлению недвижимостью, и Sky Win Holding, инвестиционной холдинговой группой со штаб-квартирой в Сингапуре.

Микер Сиа, управляющий директор WTS Travel, заявил, что учредители хотели показать, что сфера туризма способна придерживаться политики вторичного потребления. Более того, данная концепция способна подарить людям уникальный опыт.