ООН предупредила, что мир находится на пути к "адскому" глобальному потеплению

Специалисты ООН предупредили, что мир находится на пути к "адскому" глобальному потеплению. Объявление было сделано в преддверии климатического саммита Cop28, который пройдет на следующей неделе, передает The Guardian.

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В докладе говорится, что температурные рекорды уже были достигнуты в 2023 году, а непрекращающееся потепление, наводнения и засухи унесли жизни людей и нанесли ущерб всему миру. Ученые говорят, что если температура продолжит повышаться, то человечество ждет еще более печальное будущее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял, что мир движется к "адскому" будущему.

В отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) говорится, что реализация политики, уже принятой странами, может снизить предел потепления на 0,1°C. Это возможно, если будут сокращены выбросы, а развивающиеся страны получат обещанную финансовую и техническую поддержку.

Чтобы достичь этой цели, к 2030 году необходимо сократить выбросы CO2 на 22 млрд тонн по сравнению с нынешним прогнозируемым показателем. Это 42% мировых выбросов и эквивалентно выбросам пяти крупнейших мировых загрязнителей: Китая, США, Индии, России и Японии.

Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП, заявила, что на планете не осталось ни одного человека, чью жизнь бы не затронуло изменение климата. Климатический саммит ООН по вопросам изменения климата Cop28 стартует 30 ноября в Дубае.