NASA предложило людям со всего мира отправить свои имена в космос

Космическое агентство США NASA предлагает людям со всего мира отправить свое имя в космос с помощью проекта "Послание в бутылке". Для этого необходимо до конца года заполнить анкету на сайте проекта, передает The Washington Post.

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В 2024 году новый космический корабль полетит к Юпитеру, чтобы узнать, жизнеспособен ли его спутник Europa. Корабль будет оснащен не только высокотехнологичными датчиками: на нем также будет выгравировано стихотворение и сотни тысяч имен людей со всего мира.

NASA просит всех желающих сообщить свои имена, заполнив анкету на сайте. Запуск миссии запланирован на октябрь 2024 года, однако анкету необходимо заполнить до конца 2023 года. Тогда ваше имя будет в числе тех, что будет выгравировано на космическом корабле Europa Clipper, который должен выйти на орбиту Юпитера в 2030 году.

Europa — один из 95 официально признанных спутников Юпитера. Он был выбран для миссии, поскольку может обладать источником энергии, жидкой водой и химическими веществами.

Хотя его поверхность покрыта льдом, считается, что под ним находится огромный жидкий океан, а химическая активность под водой может создать условия, необходимые для поддержания живых организмов.

По данным агентства, на данный момент подано около 700 тысяч имен. В конечном итоге они будут напечатаны микроскопическими буквами на микрочипе размером с десятицентовую монету, а затем прикреплены к металлической пластине с выгравированным стихотворением, которое будет сопровождать миссию.