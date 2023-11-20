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Двууголка Наполеона ушла с молотка в Париже за 1,9 млн евро

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Двууголка Наполеона
Двууголка Наполеона. Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images

Шляпа, принадлежавшая Наполеону Бонапарту во времена его правления Французской империей в XIX веке, была продана на аукционе в Париже за 1,9 млн евро (примерно 2,1 млн долларов).

Двурогая шляпа французского императора (ее называют «двууголка» или «бикорн») из черного бобрового фетра изначально была оценена в 600 — 800 тыс. евро.

Покупатель, заплативший в итоге намного больше, не раскрыл своего имени.

Историки говорят, что шляпа была частью «бренда» Наполеона. Он носил ее боком, благодаря чему был узнаваем на поле боя. Всего у него было около 120 двуугольных шляп, которые он носил долгие годы.

Считается, что сейчас осталось только 20 экземпляров, причем многие из этих шляп находятся в частных коллекциях.

Шляпа была выставлена на аукцион вместе с другими реликвиями Наполеоновской эпохи, собранными промышленником, умершим в прошлом году.

Аукционисты заявили, что для специалистов шляпа — настоящая «святыня».

Император носил шляпу с углами параллельно плечам («en bataille»), тогда как большинство его офицеров носили шляпы перпендикулярно плечам.

Аукционист Жан-Пьер Осена отметил: «Люди узнавали эту шляпу всегда и везде. Когда они видели ее на полях сражений, они знали, что это Наполеон».

«А в частной жизни он либо носил ее на голове или держал в руке, а иногда бросал на землю. Это был такой образ – символ императора», — рассказывает Жан-Пьер Осена.

Аукционисты заявили, что эта конкретная шляпа имеет безупречное происхождение: на протяжении всего XIX века она хранилась в семье придворного интенданта Наполеона.

На шляпе, выставленной на аукционе аукционного дома Osenat в районе Фонтенбло, есть кокарда, которую Наполеон прикрепил к ней в 1815 году, во время пересечения Средиземного моря по пути из ссылки на Эльбе в Антиб. В этот период он ненадолго вернулся к власти.

Среди других проданных предметов - серебряная тарелка, украденная из кареты Наполеона после его поражения при Ватерлоо в 1815 году, а также принадлежавший ему деревянный ящик-несессер с бритвами, серебряной зубной щеткой, ножницами и другими вещами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2046551-dvuugolka-napoleona-ushla-s-molotka-v-parizhe-za-19-mln-evro/

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