Представители какой творческой профессии имеют самую стабильную психику, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, представители какой творческой профессии меньше всех страдают от тревожности и депрессивных расстройств. Они также пояснили, что именно помогает данным людям поддерживать свое состояние, передает BBC.

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Как известно, многие творческие люди, даже комики и юмористы, часто страдают от тревожности и депрессивных расстройств. В качестве примеров часто приводят известного художника Винсента Ван Гога и голливудского актера Робина Уильямса.

Новые исследования показали, что есть творческие профессии, представители которых могут сохранять стабильное психологическое состояние. По данным ученых из Университета Аберистуита, фокусники и иллюзионисты почти не подвержены тому внутреннему смятению, которое испытывают представители других творческих профессий.

В исследовании, опубликованном в журнале BJPsych Open, были проанализированы психологические характеристики 195 фокусников и 233 человек, которые не принадлежат к артистической среде. Эти данные в свою очередь сравнили с психологическими характеристиками представителей других творческих профессий.

Результаты показали, что фокусники и иллюзионисты намного реже страдают от потери контакта с реальностью по сравнению с художниками, музыкантами и комиками. Фокусники также реже подвержены галлюцинациям и когнитивным искажениям.

Доктор Гил Грингросс с факультета психологии Университета Аберистуита говорит, что профиль психического здоровья фокусников скорее схож с профилем математика или любого другого ученого, который изучает точные науки. По его словам, фокусники отличаются от других артистов тем, что им надо соблюдать крайнюю точность во время своих выступлений. Это помогает им сохранять стабильное состояние психики.