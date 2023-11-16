"Зеленый налог" на авиарейсы планируют внедрить в Дании

"Зеленый налог" для всех авиарейсов планируют ввести в Дании. Это является последней попыткой страны снизить негативное влияние авиации на окружающую среду, передает The Washington Post.

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Правительство Дании объявило о планах по введению "зеленого налога" на все авиарейсы в попытке ускорить переход к устойчивой энергетике по всей стране.

Согласно плану, к 2030 году с пассажиров будут взимать около 9 долларов за рейсы внутри Европы, 35 долларов за рейсы на средние расстояния и 56 долларов за рейсы на дальние расстояния. Эта политика будет вводиться поэтапно, начиная с 2025 года.

Половина доходов от "зеленого налога", который, как ожидается, принесет бюджету около 1,2 млрд датских крон, будет использована для финансирования приобретения 100%-ного экологически чистого авиатоплива, на которое местные авиакомпании должны перейти к 2030 году. Еще часть доходов пойдет на повышение пенсий пожилых граждан.

"Авиация наносит значительный ущерб климату, поэтому нам необходимо оснастить наш полетный сектор "зелеными крыльями", — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Агаар.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году на долю авиационной отрасли пришлось 2% всех выбросов CO2, связанных с энергетикой. До пандемии это число было еще выше.