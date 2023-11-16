Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Зеленый налог" на авиарейсы планируют внедрить в Дании

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

"Зеленый налог" для всех авиарейсов планируют ввести в Дании. Это является последней попыткой страны снизить негативное влияние авиации на окружающую среду, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительство Дании объявило о планах по введению "зеленого налога" на все авиарейсы в попытке ускорить переход к устойчивой энергетике по всей стране.

Согласно плану, к 2030 году с пассажиров будут взимать около 9 долларов за рейсы внутри Европы, 35 долларов за рейсы на средние расстояния и 56 долларов за рейсы на дальние расстояния. Эта политика будет вводиться поэтапно, начиная с 2025 года.

Половина доходов от "зеленого налога", который, как ожидается, принесет бюджету около 1,2 млрд датских крон, будет использована для финансирования приобретения 100%-ного экологически чистого авиатоплива, на которое местные авиакомпании должны перейти к 2030 году. Еще часть доходов пойдет на повышение пенсий пожилых граждан.

"Авиация наносит значительный ущерб климату, поэтому нам необходимо оснастить наш полетный сектор "зелеными крыльями", — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Агаар.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году на долю авиационной отрасли пришлось 2% всех выбросов CO2, связанных с энергетикой. До пандемии это число было еще выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2045827-zelenyy-nalog-na-aviareysy-planiruyut-vnedrit-v-danii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.