Как вспышка сверхновой звезды 2022 года повлияла на атмосферу Земли, рассказали ученые

Ученые обнаружили, как вспышка сверхновой звезды, произошедшая в октябре 2022 года, повлияла на верхние слои атмосферы Земли. Они рассказали, какие последствия это может иметь, передает The New York Times.

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9 октября 2022 года космические телескопы зафиксировали движение фотонов высокой энергии, летящих к Земле, что было свидетельством вспышки сверхновой звезды на расстоянии 1,9 млрд световых лет от нашей планеты.

Такие события называют гамма-всплесками. Астрономы, продолжающие изучать это событие, заявили, что эта вспышка была самой яркой за всю историю.

Теперь группа ученых обнаружила, что этот взрыв вызвал измеримые изменения в количестве ионизированных частиц, обнаруженных в верхних слоях атмосферы Земли, включая молекулы озона, которые легко поглощают вредное солнечное излучение.

"Озоновый слой был частично истощен — он был временно разрушен. Этот эффект длился всего несколько минут, поэтому он не имел и не будет иметь серьезных последствий.

Но если бы сверхновая приблизилась чуть ближе к Земле, то это бы обернулось катастрофой", — сказал Пьетро Убертини, астроном из Национального института астрофизики в Риме, который участвовал в открытии атмосферного явления.

Открытие, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, демонстрирует, что взрывы, происходящие даже вдали от нашей солнечной системы, могут влиять на атмосферу.