Международный аэропорт Дубая стал самым загруженным в третьем квартале 2023 года

Международный аэропорт Дубая признан самым загруженным в третьем квартале 2023 года. Ожидается, что количество пассажиров, которое примет аэропорт в этом году, превысит показатели 2019 года, передает Quartz.

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Аэропорт Дубая стал самым загруженным в мире среди аэропортов, принимающих международные рейсы, по итогам третьего квартала 2023 года. За этот период воздушная гавань приняла 64,5 млн пассажиров.

Ожидается, что количество пассажиров, которое примет аэропорт за весь 2023 год, составит 86,8 млн человек. В 2019 году этот показатель составлял 86,3 млн человек. В третьем квартале главный аэропорт Дубая обслужил 308 тысяч взлетов и посадок.

Эти данные также свидетельствуют, что путешествия вновь стали популярным досугом для людей со всего мира. С 2020 по 2022 годы количество перелетов и пассажиропоток в аэропортах были снижены из-за пандемии COVID-19 и многочисленных карантинных ограничений. Самым загруженным годом для аэропорта стал 2018 год, когда он обслужил 89,1 млн пассажиров.

"Мы очень рады новым показателям, но совсем не удивлены. Мы гордимся, что аэропорту Дубая удалось достичь допандемийных показателей на год раньше, чем прогнозировали эксперты", — заявил Пол Гриффитс, генеральный директор Dubai Airports.

При этом глобально самым загруженным аэропортом мира все еще считается Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.