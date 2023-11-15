Жители США стали чаще требовать, чтобы работодатели помогли им в лечении ожирения

Жители США начали все чаще требовать от работодателей включения права на доступ к лечению ожирения в корпоративные медицинские страховые полисы, передает Bloomberg.

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Увлечение дорогостоящими препаратами для похудения заставляет многих людей требовать использования этих методов лечения в планах медицинского страхования, спонсируемых компаниями.

В настоящее время менее половины крупных работодателей предлагают сотрудникам доступ к лекарствам от ожирения нового поколения, еще 18% компаний заявляют, что рассматривают возможность добавления их в полис на фоне растущего интереса. Такие данные показывает опрос представителей 1062 фирм, опрошенных консалтинговой компанией Mercer.

"К нам обращаются тысячи и тысячи пациентов", — сказал Джеймс Вантак, заместитель главного медицинского директора компании Accolade, предоставляющей медицинские услуги.

По его словам, работодатели стоят перед трудным выбором, поскольку лекарства являются очень эффективными, но при этом очень дорогими. Спрос на покрытие лекарств от ожирения возникает по мере того, как льготы становятся все более разнообразными.

По данным Mercer, почти две трети работодателей заявили, что планируют сделать страховые полисы более разнообразными. Например, все более распространенными становятся льготы в связи с менопаузой: 15% работодателей уже предлагают их или планируют предложить в следующем году по сравнению с 4% год назад.