Сможет ли Китай перестать быть крупнейшим загрязнителем воздуха в 2024 году, рассказали эксперты

Эксперты заявили, что рост производства экологически чистой энергии в Китае приведет к значительному сокращению выбросов углекислого газа к 2024 году, передает Bloomberg.

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В настоящее время страна считается крупнейшим в мире загрязнителем воздуха. Согласно новому отчету аналитиков Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, установка новых станций солнечной, ветровой, атомной и гидроэнергетики в Китае позволит вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы полностью обеспечить энергией небольшую страну, размерами не превосходящую Францию.

По мнению ведущего аналитика Центра Лаури Мюлливирта, этого также будет более чем достаточно, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию в Китае, в результате чего страна станет менее зависимой от ископаемого топлива и будет производить меньше выбросов.

Однако прогресс в развитии "зеленой" энергетики зависит от способности Китая поддерживать стабильный уровень использования экологически чистой энергии перед лицом угольного лобби.

"Если угольная промышленность не сможет остановить строительство новых ветровых и солнечных станций в Китае, то роста низкоуглеродной энергетики будет достаточно для покрытия растущего спроса на электроэнергию после 2024 года", — сказал Мюлливирт.

По его словам, выбросы в третьем квартале 2023 года в Китае выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в стране действовала политика строгих карантинных ограничений COVID Zero, которая сдерживала рост экономической активности в стране.