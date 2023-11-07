Похищение золотого унитаза: в Англии начинается суд по делу о краже арт-объекта из дворца

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения четырем мужчинам в связи с кражей золотого унитаза – произведения итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана под названием "Америка", похищенного осенью 2019 года с выставки в Англии.

Все четверо обвиняемых предстанут перед судом в Оксфорде 28 ноября для первого этапа уголовного разбирательства, которое грозит затянуться надолго: британская судебная система и без того перегружена, и рассмотрение дел серьезно отстает от графика.

Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 кг, стоимость которого оценивается почти в 6 млн долларов, попал на страницы мировой прессы задолго до кражи.

В 2016 году его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Очередь, чтобы им воспользоваться, отстояли 100 тысяч человек. Для того чтобы употребить унитаз по назначению, нужно было заранее записаться.

Каждый желающий получал в свое распоряжение три минуты.

Для первой за 20 лет персональной выставки Каттелана в Великобритании унитаз перевезли в Бленхеймский дворец – родовую резиденцию герцогов Мальборо, – в английском графстве Оксфордшир, в комнату напротив той, где в 1874 году родился Уинстон Черчилль.

Перед установкой туалета сводный брат герцога Эдвард Спенсер-Черчилль, основатель Фонда искусства Бленхейма, заметил, что украсть унитаз, ежели кому взбредет в голову такая блажь, будет не самым простым делом.

В интервью Times он сказал: "Во-первых, он подключен к канализации, а во-вторых, потенциальный вор не будет иметь понятия о том, кто последний раз пользовался туалетом и что он ел. Так что нет, я не собираюсь его охранять".

Унитаз действительно был подключен к канализационной системе дворца, и его кража нанесла значительный ущерб из-за затопления.

Прибывшая по вызову полиция смогла лишь констатировать исчезновение ценного арт-объекта и наличие разлившейся канализации на том месте, где он находился.

Предполагалось, что похитители уехали со своей добычей на двух автомобилях. В ходе расследования были задержаны восемь лиц, которых детективы подозревали в причастности к краже, но никакой информации о них не было вплоть до этого дня.

После похищения унитаза исполнительный директор Бленхеймского дворца Доминик Хэйр выразил надежду, что бессмысленный, по его словам, акт кражи увековечит произведение. Он добавил, что это глубокая ирония судьбы, когда произведение, изображающее "американскую мечту" и элитный объект, доступный всем, "молниеносно похищается и скрывается от посторонних глаз".

В интервью Би-би-си Хэйр тогда сказал: "Демонстрация произведений искусства всегда сопряжена с риском. Наверное, надежнее всего просто поместить их в сейф и запереть. Однако нам кажется, риск того стоит".

Вскоре после дерзкого ограбления Каттелан рассказал газете New York Times, что первой его реакцией было предположение, что это розыгрыш.

"Кто будет настолько глуп, чтобы красть унитаз?" – сказал он, видимо, забыв, что унитаз сделан из чистого золота.

Позже Каттелан сообщил, что унитаз был одним из трех выпущенных вариантов.

До сих пор неясно, удастся ли когда-нибудь вернуть похищенное произведение искусства – пока поиски ни к чему не привели. Страховщики предложили за сведения о пропаже вознаграждение в размере до 100 тысяч фунтов, но за ним никто не обратился.

"Увидим ли мы когда-нибудь этот унитаз снова? Лично мне интересно, будет ли он иметь форму унитаза, если быть до конца честным, – сказал в интервью Би-би-си в 2021 году комиссар полиции Мэтью Барбер. – Если у кого-то оказалось в распоряжении такое большое количество золота, то мне представляется вероятным, что кто-то уже успел распорядиться им тем или иным образом".

"Было бы здорово, если бы мы смогли найти и вернуть унитаз, но лично я не уверен, что он сохранился в своем первозданном виде", – добавил он.