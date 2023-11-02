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30 лет независимости Казахстана

Видеоролики YouTube, которые набрали больше всего просмотров в октябре

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Парень смотрит ролики на YouTube
YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Осенняя пора - идеальное время, чтобы расположиться в кресле с чашкой кофе и теплым пледом, просматривая YouTube. А мы собрали ролики, которые были наиболее популярны у казахстанцев в октябре.

Новостные

Иран и Ливан вступят в войну с Израилем? Что ждёт Палестину? / Atameken Business News

События на Ближнем Востоке взволновали весь мир. Казахстан и жители нашей страны не остались в стороне, проявляя неравнодушие к происходящему. Об этом свидетельствует и то, что новостной выпуск, который затронул тему конфликта, просмотрели 1 206 850 раз.

Обзор матча Финляндия - Казахстан - 1:2. Отборочный матч Чемпионата Европы / QAZSPORT TV

Не меньшее внимание и интерес казахстанцев вызывает футбол, особенно, если в матче участвует отечественная сборная. Так, обзор матча с Финляндией, где, кстати, победил Казахстан, набрал 478 127 просмотров.

Изнасилование первоклассника в одной из школ Алматы: директор сделала заявление / Телеканал Астана

Не оставила равнодушными зрителей и трагедия в Алматы, где жительница города заявила, что ее сына изнасиловали в одной из школ. Выпуск набрал 383 421 просмотр.

40 жастағы азамат пен оның сүйіктісі үш жасар егіз қыздарды қорлады деп күдікке ілінді / Информбюро

Еще один новостной выпуск посвящен очередному изнасилованию - в селе Баканас Алматинской области изнасиловали двоих сестер-близнецов. Подозреваемым стал 40-летний мужчина. Выпуск набрал 117 622 просмотра.

Израильде соғыс жағдайы жарияланды / Aqparat

И снова события на Ближнем Востоке. Сюжет о том, что в Израиле объявлено военное положение, зрители посмотрели 89 983 раза.

Развлекательные

"Келінжан 5" телехикаясы. 26-бөлім (СОҢҒЫ БӨЛІМ)/«Келинжан 5». 26-серия (ПОСЛЕДНЯЯ СЕРИЯ, рус.суб) / Khabar TV

Карашаш выбирает платье и прическу для вечеринки. Нартай приезжает из города специально на свадьбу. Кылышбек занимается организацией. Сестра Кулимхан беседует с Карашаш наедине и делится своими мыслями. Последнюю серию любимого сериала казахстанцы посмотрели 2 018 815 раз.

Сара Амангелді: Үйімнің барына әлі сене алмай жүрмін | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW

Анна Данченко пришла в гости к Саре Амангельды, сыгравшей роль Асылым в сериале "Келінжан". Певица и актриса не только показала свой дом, но и поделилась новостями и раскрыла тайну фотографий свадебного платья, разошедшихся по Сети. Видео посмотрели 637 796 раз.

Нұрдәулеттен үмітті қай қыз? / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 558 148 просмотров.

KÓBELEK | 1 СЕРИЯ | ПРЕМЬЕРА / GAKKU TV

Новый сериал Kobelek только вышел на экраны, но уже собрал 328 978 просмотров.

Балжан Бидаш: "Қашанғы пәтер жалдап тұра береміз?" | OZMZғой / NTK ENTERTAINMENT

Новый выпуск программы OZMZғой набрал 259 003 просмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2043771-videoroliki-youtube-kotorye-nabrali-bolshe-vsego-prosmotrov-v-oktyabre/

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