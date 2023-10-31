Как жизнь вблизи зеленых насаждений может влиять на человека, рассказали ученые

Новое исследование показало, что жизнь вблизи зеленых насаждений может снизить биологический возраст человека на 2,2-2,6 года, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Длина теломер человека — защитных колпачков на концах ДНК в его клетках — является маркером стресса и возраста. Новое исследование американских ученых показало, что люди, живущие в местах с большим количеством зелени, имеют более длинные теломеры.

При этом одной только жизни вблизи насаждений недостаточно, чтобы смягчить влияние социальных и физических факторов. В частности, речь идет о дискриминации и загрязнении окружающей среды.

В исследовании, опубликованном в журнале Science of the Total Environment, использовались данные Национального исследования здоровья и питания, проведенного с 1999 по 2001 годы. Исследователи проанализировали данные о длине теломер из ДНК 7827 взрослых участников, сопоставив их с актуальными демографическими данными.

Согласно данным нового анализа, люди, живущие в более зеленых районах, имели более длинные теломеры, чем их сограждане, живущие в менее зеленых районах.

"Жизнь вблизи зеленых пространств может сократить биологический возраст человека на 2,2–2,6 года", — пишут исследователи, отмечая, что более длинные теломеры могут дать некоторые преимущества для здоровья, связанные с зелеными насаждениями.

Теломеры представляют собой цепочки повторяющихся последовательностей ДНК на концах хромосом. Они становятся немного короче каждый раз, когда клетка делится, а когда они становятся слишком короткими, содержащая их клетка больше не может делиться. Это может привести к воспалению, возрастным заболеваниям и дегенеративным расстройствам.