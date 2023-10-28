Почему люди машут друг другу рукой в Zoom, рассказали эксперты

Почему люди приветственно машут друг другу в окошке приложения Zoom как будто общаются в реальности? Эксперты говорят, что у этого явления есть объяснение, передает Bloomberg.

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Это происходит в конце большинства онлайн-встреч: один человек машет рукой на прощание, а остальные следуют его примеру. По мнению экспертов, люди давно могли бы перестать делать это, ведь за последние четыре года онлайн-совещания и видеозвонки стали обычной практикой для работников большинства сфер.

Однако специалисты, исследующие поведение людей, утверждают, что большинство из нас все еще имеет незакрытую потребность в восстановлении социальных связей, которые были разорваны во время пандемии.

Опрос, проведенный в этом месяце профессиональной сетью Fishbowl, показал, что 55% людей, которые регулярно участвуют в совещаниях в Zoom, машут коллегам рукой на прощание. В 2022 году это делали 57% людей. В 2021 году трое из четырех пользователей прибегали к такому способу коммуникации.

Сьюзен Вагнер Кук, доцент кафедры психологии и наук о мозге Университета Айовы, говорит, что с окончанием пандемии многие люди восполнили потребность в общении, поэтому сейчас меньше количество постоянных пользователей Zoom машут рукой на прощание. Однако все еще есть люди, у которых до пандемии уровень взаимодействия с людьми был выше. И они до сих пор не могут до конца закрыть свою потребность в общении.

При этом эксперты говорят, что популярность онлайн-совещаний не снизится в ближайшие годы. Люди будут продолжать пользоваться этим инструментом, поскольку компаниям удобнее собрать коллег онлайн, чем проводить офлайн-совещание.