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Индия намерена отправить астронавта на Луну к 2040 году

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Луна в ночном небе
Луна. Иллюстративное фото: Adrien Fillon/NurPhoto via Getty Images

Индия намерена отправить астронавта на Луну к 2040 году. Космические цели страны также включают планы по созданию космической станции к 2035 году, передает BBC.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявил, что ученые должны изучить возможность отправки космической миссии на Венеру и Марс. В августе Индия стала первой страной, которая посадила космический корабль на южный полюс Луны, а в сентябре запустила ракету для изучения Солнца.

Таким образом, Индия присоединилась к элитному клубу стран, миссии которых смогли совершить мягкую посадку на Луну. В число этих стран входят США, бывший Советский Союз и Китай.

Индийская организация космических исследований (Isro) также работает над проектом Gaganyaan, целью которого является отправить экипаж с астронавтами на орбиту высотой 400 км (248 миль) и безопасно вернуть его на посадку в индийских водах.

В субботу, 21 октября, космическое агентство собирается провести ключевое испытание миссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2041680-indiya-namerena-otpravit-astronavta-na-lunu-k-2040-godu/

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