Ученые заявили, что причина экстремальной жары сентября 2023 года является для них загадкой
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Ученые объявили, что сентябрь 2023 года стал самым жарким сентябрем в истории наблюдений и эта жара сильно удивила экспертов, передает The Washington Post.
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Анализ Национального управления океанических и атмосферных исследований США показал, что сентябрь текущего года стал самым аномально теплым месяцем за почти два столетия наблюдений. Температуры, зафиксированные в сентябре, превышают предыдущий рекорд на 0,83 градуса, что также является значительным отклонением от прогнозируемых данных.
Ученые заявляют, что ни один из факторов, будь то антропогенное глобальное потепление или погодное явление Эль-Ниньо, не может быть причиной такого резкого отклонения от ожиданий специалистов. По их мнению, выявление причин рекордной жары сентября 2023 года потребует дополнительных исследований и анализов.
"Сейчас мы не можем предоставить ясный и обоснованный ответ на вопрос, почему сентябрь был настолько жарким. Возможно, мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда у нас нет ответа", — заявил Гэвин Шмидт, климатолог и директор Института космических исследований имени Годдарда.
Ученые подчеркивают, что внезапное увеличение температуры в 2023 году вызывает беспокойство, но не следует на этом основании делать общие выводы о том, как меняется климат по всему миру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2041322-uchenye-zayavili-chto-prichina-ekstremalnoy-zhary-sentyabrya-2023-goda-yavlyaetsya-dlya-nih-zagadkoy/