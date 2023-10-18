Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ученые заявили, что причина экстремальной жары сентября 2023 года является для них загадкой

Опубликовано:

Солнце пробивается сквозь зеленые листья
Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ученые объявили, что сентябрь 2023 года стал самым жарким сентябрем в истории наблюдений и эта жара сильно удивила экспертов, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Анализ Национального управления океанических и атмосферных исследований США показал, что сентябрь текущего года стал самым аномально теплым месяцем за почти два столетия наблюдений. Температуры, зафиксированные в сентябре, превышают предыдущий рекорд на 0,83 градуса, что также является значительным отклонением от прогнозируемых данных.

Ученые заявляют, что ни один из факторов, будь то антропогенное глобальное потепление или погодное явление Эль-Ниньо, не может быть причиной такого резкого отклонения от ожиданий специалистов. По их мнению, выявление причин рекордной жары сентября 2023 года потребует дополнительных исследований и анализов.

"Сейчас мы не можем предоставить ясный и обоснованный ответ на вопрос, почему сентябрь был настолько жарким. Возможно, мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда у нас нет ответа", — заявил Гэвин Шмидт, климатолог и директор Института космических исследований имени Годдарда.

Ученые подчеркивают, что внезапное увеличение температуры в 2023 году вызывает беспокойство, но не следует на этом основании делать общие выводы о том, как меняется климат по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2041322-uchenye-zayavili-chto-prichina-ekstremalnoy-zhary-sentyabrya-2023-goda-yavlyaetsya-dlya-nih-zagadkoy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.