Ученые назвали места, которые могут стать непригодными для жизни к середине века

Ученые назвали территории Земли, которые могут стать непригодными для жизни уже к середине этого века из-за глобального потепления, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно новому исследованию американских ученых, высокие температуры, зафиксированные в этом году, уже могут быть смертельными для наиболее уязвимых групп людей. При этом сильная жара и влажность будут с каждым годом достигать новых порогов, при которых испытывать сложности будут даже молодые и здоровые люди.

Так, Лаос и Пакистан, которые уже являются эпицентрами болезней, вызванных изменениями климата, могут снизить порог выживаемости уже к середине века.

Исследование основано на идее о том, что существует предел того, сколько тепла и влажности может выдержать человеческое тело. По мнению ученых, этот предел, вероятно, ниже, чем считалось ранее. И воздействие этого фактора резко возрастет в ближайшие десятилетия. Самые жаркие части планеты уже превзошли его, по крайней мере, на короткое время.

Это не означает, что эти места уже "непригодны" для жизни, сказал Дэниел Вечеллио, ведущий автор исследования. Но вскоре они могут стать таковыми, если страны будут сталкиваться с длительными периодами сильной жары и влажности, сказал он. Прежде всего, речь идет об отдельных местностях в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.