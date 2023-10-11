Компании в Германии массово отказываются от содержания офисов

Каждая десятая компания в Германии планирует отказаться от содержания офиса, потому что их сотрудники работают только в удаленном формате. Это усилит давление на рынок коммерческой недвижимости, передает Bloomberg.

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Как показало исследование, проведенное мюнхенским институтом Ifo, более 9% всех компаний Германии планируют отказаться от содержания офисов. В таких отраслях, как автомобилестроение и телерадиовещание, этот показатель достигал 40%. В секторах торговли и строительства о планах отказа от содержания офиса высказались менее 4% компаний. Однако только 1% компаний планируют увеличить свои офисные площади.

Поскольку каждый четвертый сотрудник в Германии работает из дома на постоянной основе, тенденция отказа от содержания офисов может усилиться в ближайшие годы, когда истечет срок долгосрочной аренды помещений. Так считает экономист Ifo Саймон Краузе.

"Такое развитие событий усугубит кризис на рынке недвижимости", — сказал Краузе.

Инвестиции в коммерческую недвижимость в Германии в 2023 году уже снизились на 65% по сравнению с прошлым годом и составили 16,8 млрд долларов.