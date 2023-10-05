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Самый жаркий сентябрь за всю историю зафиксирован в Новой Зеландии

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Солнце проглядывает через лист
Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений зафиксирован в Новой Зеландии в 2023 году. Температура воздуха в стране превысила показатели прошлых лет, передает The Guardian.

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Сентябрь в Новой Зеландии является первым весенним месяцем, и традиционно в это время здесь обычно прохладно и свежо. Однако в 2023 году в стране был зафиксирован самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений: во всех регионах температура была выше средней, а в одном районе она достигла почти 29,6°C.

Данные Национального института воды и атмосферы (NIWA) показывают, что средняя температура по стране составила 11,9°C, что на 1,3°C выше, чем в среднем за сентябрь 1991-2020 годов, и является самой высокой с момента начала регистрации в 1909 году.

В Вайроа, на восточном побережье Северного острова, 21 сентября температура достигла 29,6°C – это самая высокая сентябрьская температура за всю историю наблюдений на Северном острове и третья по величине в Новой Зеландии за месяц с начала регистрации. На прошлой неделе NIWA официально заявила, что погодное явление Эль-Ниньо, вызывающее колебания температуры океана, официально пришло в Новую Зеландию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2039480-samyy-zharkiy-sentyabr-za-vsyu-istoriyu-zafiksirovan-v-novoy-zelandii/

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