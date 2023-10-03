Сентябрь 2023 года стал самым жарким сентябрем за всю историю Европы

Сентябрь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений во многих европейских странах, включая Францию, Германию и Польшу, передает The Guardian.

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Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Польша и Швейцария пережили самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, не по сезону высокие температуры сохранятся и в октябре. По мнению экспертов, октябрь 2023 года, вероятно, также станет самым теплым октябрем за всю историю человечества.

Французское метеорологическое агентство Météo-France сообщило, что средняя температура в сентябре составила 21,5°C, что на 3,5–3,6°C выше нормы периода 1991-2020 годов. В прошедшие выходные в Париже была зафиксирована температура на уровне 28°C, в провинциях столбик термометра достиг 31°C.

Дэвид Деэнау из Бельгийского королевского метеорологического института сообщил, что сентябрь 2023 года оказался даже более жарким месяцем, чем июль и август того же года.

В начале сентября климатический мониторинг ЕС сообщил, что глобальные температуры летом в северном полушарии были самыми высокими за всю историю наблюдений. Служба по изменению климата "Коперник" также ожидает, что 2023 год станет самым жарким годом в истории человечества.