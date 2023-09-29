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30 лет независимости Казахстана

Видеоролики, которые набрали больше всего просмотров у казахстанцев в сентябре

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Логотип YouTube
Логотип YouTube. Иллюстративное фото: Olly Curtis / Future / Getty Images

В первый месяц осени казахстанцы продолжили смотреть видеоролики на YouTube - как новостные, так и развлекательные. Мы собрали подборку лучших роликов сентября, передает NUR.KZ.

Новостные

70 крокодилов сбежали с коммерческой фермы в Китае / Телеканал "Хабар 24"

В Китае 70 крокодилов сбежали с коммерческой фермы из-за сильного наводнения, сообщает "Хабар 24". Власти города Маомина провинции Гуандун провели операцию по отлову рептилий. Такой видеосюжет набрал 752 901 просмотр.

Ең төменгі жалақы көтеріледі. "Біздің мақсат" / Khabar NEWS

Со следующего года минимальная заработная плата в Казахстане составит 85 тысяч тенге. Может ли это способствовать улучшению благосостояния наших соотечественников? Как повышение минимальной заработной платы повлияет на экономику? В этом разбирались журналисты "Хабара".

Видеоролик собрал 409 567 просмотров.

Генерал призвал готовиться к войне с Китаем / Atameken Business News

Эта и другие темы были затронуты журналистами канала. Видеосюжет собрал 399 824 просмотра.

Массовая драка с применением оружия произошла на "Хоргосе" / Информбюро 31

Массовая драка с применением оружия произошла в международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос". Участники инцидента - казахстанцы. Дело взял на особый контроль областной департамент полиции. Момент драки попал в кадр камер видеонаблюдения. Видеоролик набрал 350 382 просмотра.

Обзор матча Казахстан – Северная Ирландия - 1:0. UEFA EURO - 2024. Отборочный турнир / QAZSPORT TV

Футбол всегда интересен жителям нашей страны. А особенно - когда наша команда одерживает победу над соперниками. Такой видеоролик набрал 319 680 просмотров.

Развлекательные

ТҰСАУКЕСЕР! "Келінжан 5" телехикаясы. 1-бөлім /Телесериал "Келинжан 5". 1-серия (субтитры на рус) / Khabar TV

В новом сезоне сериала "Келінжан" жизнь в деревне продолжается. Кулимхан и Асылым поехали на курорт отдыхать. Директор школы отправляет Кылыш учиться за границу.

Серия набрала 3 066 651 просмотр.

Туған күніңмен, сүйікті жобам! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 639 097 просмотров.

"Бақыттың кілті 2" телехикаясы | 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Телесериал "Бақыттың кілті" — это реальная картина деревенской жизни. И любой гражданин, проявляющий волю и характер и любящий свою страну и землю, показывает, что он может достичь желаемой цели. В то же время сериал должен мотивировать граждан, которые не способны решиться на новый шаг.

Видео набрало 314 699 просмотров.

"Менің астрономиядан хабарым жоқ, бірақ сіздің көзіңіз космос екен" | Стресс конференция | ҰnightShow / NTK ENTERTAINMENT

Очередной выпуск ҰNight Show, столь популярного у казахстанцев, набрал 238 165 просмотров.

Мені 5-қабаттан лақтырып жібергендер бостандықта жүр | "Қыздар-Ай" / Седьмой канал

Страшный инцидент произошел в Алматы. 28-летний Канат Омаров упал с 5-го этажа. Он выжил, но из-за серьезных травм его возможности ограничены. Почему виновные не были наказаны? Видео набрало 88 910 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2038765-videoroliki-kotorye-nabrali-bolshe-vsego-prosmotrov-u-kazahstantsev-v-sentyabre/

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